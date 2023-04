Giacinti Roma Femminile | «La vittoria sulla Juve è stata il momento più bello»

(Di domenica 30 aprile 2023) Valentina, attaccante della, ha così parlato dopo ladello Scudetto da parte delle giallorosse Sabato 29 aprile 2023 èuna giornata storica per il calcio. Laha vinto il suo primo scudetto, interrompendo il dominio dellantus durato 5 anni. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport Valentina, felice per il 2-1Fiorentina che ha permesso di raggiungere la certezza matematica del tricolore, festeggiato allo stadio Tre Fontane davanti al pubblico di casa.EMOZIONE – «Sto vivendo tantissime emozioni, è un traguardo che ho fortemente voluto nella mia carriera. Sono felicissima di aver conquistato uno scudetto sul campo con una squadra così compatta. ...

Il primo tempo è di marcama la squadra di casa non riesce a raddoppiare né con Haavi né con. Si va al riposo con il minimo scarto. Nella ripresa, mentre il cielo diventa plumbeo, la ...Laha voglia di chiudere la pratica in fretta ed iniziare in anticipo i festeggiamenti. Un'... nonostante le incursioni di Haavi e un paio di occasioni sprecate da, la squadra di Spugna ...Di fatto la sfida che ha sancito il passaggio di testimone, dalla Juve a: dopo la Supercoppa conquistata lo scorso novembre e la Coppa Italia vinta nel 2021, si aggiunge alla bacheca il trofeo ...

Roma femminile campione d'Italia: la rivincita di Giacinti (anche sul Milan) e l'importanza della maga Andressa Calciomercato.com

