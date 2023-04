Gf Vip | cosa fa oggi Marco Bellavia? La rivelazione sui ‘progetti per il futuro’

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 30 aprile 2023) Il percorso diall’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stato sicuramente breve, ma intenso. Disi occupal’ex gieffino? Scopriamolo insieme! L’edizione corrente del Grande Fratello Vip si è conclusa da poche settimane: possiamo affermare – sulla base delle opinioni espresse dagli utenti web – che quanto accaduto all’interno della Casa non sia in linea con la correttezza e l’educazione che dovrebbero trasparire in tv. In più di un’occasione, Alfonso Signorini è dovuto intervenire per richiamare i concorrenti all’ordine. Per qualche giorno si è vociferato addirittura che Piersilvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset, avesse intenzione di annullare la messa in onda in prima serata. Che fine ha fatto? – (Credit: Instagram ...