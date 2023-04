Gazzetta – Napoli | voglia di Osimhen | un altro anno insieme con bonus più pesanti

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-29 09:30:48 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il nigeriano è nel mirino dei top club e ha un contratto in scadenza 2025. Dopo lo scudetto, De Laurentiis pensa di tenerlo ancora per… la Champions Se dovesse scegliere col cuore, Victorsi legherebbe a lungo al. Questione di feeling, di emozioni, di esaltazione del proprio lavoro. Quello che sta vivendo l’attaccante nigeriano in azzurro va oltre il calcio. È diventato il capopopolo di una città che hadi rivalsa oltre ad essere la faccia più luccicante del terzo scudetto della storia del club. L’immagine di Victor la trovi ovunque, in ogni angolo di strada. Così come la sua mascherina, diventata per tanti bambini il simbolo di un nuovo supereroe.sta per chiudere la stagione della consacrazione da ...