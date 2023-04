Gazzetta – Mercato Lazio | caccia a nuovi gol | c’è Nzola

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-27 10:46:12 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Serve un’alternativa a Ciro e la trattativa per Pinamonti si complica, così il club mette nel mirino l’attaccante dello Spezia Cercansigol. Per il finale di campionato e, ancor di più, per la prossima stagione. La grande crescita della difesa (la migliore della Serie A) ha avuto come effetto collaterale per launa minore produzione offensiva. Toccherà a Immobile porre rimedio alla situazione. Il saldo negativo in fatto di gol rispetto alle scorse stagioni dipende proprio dalle marcature in meno garantite dal bomber. Ciro non ha colpe, visto che ha saltato quasi metà delle partite disputate. Ma, se ci fosse stato un vero vice-Immobile, le cose sarebbe andate in modo diverso. L’IDEA — ...