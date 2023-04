(Di domenica 30 aprile 2023) Un gasfuoriuscito dai: per questo11 persone – tra cui tre– sono morte nelle scorse ore nel nord dell’India. L’episodio è accaduto nel sobborgo di Giaspura della città di Ludhiana, nello stato del Punjab, una zona industriale densamente popolata e piena di botteghe, negozi e officine. Altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione e, secondo i giornali locali, sarebbero in gravi condizioni. Lo rivelano fonti ufficiali e i media locali, secondo i quali la polizia non è ancora riuscita a risalire alla natura del gas e alla sua fonte. Il vice commissario di Ludhiana Surabhi Malik ha confermato che il gas si è diffuso dai, mentre il primo ministro dello stato, ...

Gas altamente tossico fuoriesce dai tombini delle strade: undici morti tra cui almeno tre bambini Il Fatto Quotidiano

Un gas altamente tossico fuoriuscito dai tombini delle strade: per questo almeno 11 persone – tra cui tre bambini – sono morte nelle scorse ore nel nord dell'India. L'episodio è accaduto nel sobborgo ...