Garbagnate | anche un incendio nell’ex ospedale

(Di domenica 30 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, pauroso: distrutti due locali. Il vecchiodicontinua a essere esposto al degrado, maa rischi dicausati dalle persone che si aggirano al suo interno e che in alcuni casi hanno trovato quegli enormi spazi come rifugio., l’: un degrado senza fine Non ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

... dopo aver annichilito la concorrenza in qualifica, si è ripetutoin gara, battagliando con ... proprio in seguito a un sorpasso portato a termine con successo dal pilota dIMilanese ...Una settimana dedicataalla cittadinanza attiva, che da anni contraddistingue i nostri comuni. 21 -Milanese Venerdì 5 maggio - dalle 15.00 alle 19.00 - "Job Planet" " Incontri e ...La macchina compiva numerose manovrepericolose, passando con il semaforo rosso e omettendo ... del 2001 di nazionalità marocchina ed abitanti aMilanese, inizialmente riferivano di ...

Garbagnate incendio ex ospedale Il Notiziario

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Giovedì 27 aprile in Corte Valenti serata con l’ensemble di Claudio Angeleri e la voce recitante di Oreste Castagna ...