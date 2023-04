Galliani ricorda Raiola | «Caro Mino ciao | mi manchi davvero tanto»

(Di domenica 30 aprile 2023) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Cronache di SpogliatoiondoAdriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Cronache di Spogliatoiondo. PAROLE – «, mi. Mi mancano gli incontri con te, mi manca la tua amicizia, mi manca la tua simpatia, mi manca quando mi lanciavi delle idee. Mi ricordo che mi dicevi che Gigio Donnarumma sarebbe diventato uno dei portieri più grandi del mondo e lo è diventato. Mi ricordo di Ibra: le nostre serate e i nostri giorni a Barcellona a battagliare. Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato al ...

... di cui erano stati protagonisti giocatori mitici e personaggi, come Adrianoche, con il ... Così è andato ad Amsterdam per intervistare Ruud Gullit chela "clausura" ordinata da Sacchi ...... Super Marioil rapporto con José Mourinho e il Triplete , il calcione di Francesco Totti, ... Sembrava una cosa fatta, Raiola chiamòper dirgli che avrei firmato con la Juve. Adriano, ......è forse sulle orme di ripetere le imprese del Gasp Il suo calcio veloce e di movimento lo. ... Continua, monzese doc, un ciclo di vita calcistica irripetibile e unico. Come fece ...

Adriano Galliani ha commentato la prossima Semifinale di Champions League tra Milan e Inter, in programma nelle prossime settimane ...Le parole dell'ad del Monza: "L'Italia avrà una squadra in finale di Champions ed è una cosa bellissima. Poi non vi dico cosa penso io" ...