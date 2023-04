Frecce Tricolori | morto capitano Ghersi in incidente su aereo leggero Annullato evento Primo maggio

(Di domenica 30 aprile 2023) L'Aeronautica militare ha espresso "cordoglio" per la morte dele reso noto che è statoil tradizionaledela Rivolto (Udine) per l'apertura della stagione acrobatica

Alessio Ghersi era uno dei dieci piloti delle, Pony 5 per la preciszione, ovvero il gregario destro nella Pattuglia acrobatica. Come riporta il Corriere della Sera, dopo le scuole di ...Udine - Una delle due vittime morte carbonizzate nell'incidente di un velivolo ultraleggero, precipitato nell'alta Val Torre in provincia di Udine, è un pilota delle. Pony 8 era il nome in codice del capitano Alessio Ghersi , 34 anni. Con lui ci sarebbe stato un parente. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, quando alcuni testimoni ...Leggi Anche Kasia Smutniak vola, auguri alleIn India Kasia Smutniak ha visitato il Tibetan Children's Village, un progetto ideato nel 1960 dalla sorella del Dalai Lama per preservare la cultura tibetana e che oggi è un punto di ...

Cade ultraleggero in Friuli, muore un pilota delle Frecce tricolori RaiNews

Una delle vittime nell'incidente dell'ultrallegero caduto in Friuli ieri, in cui sono morte 2 persone, è Alessio Ghersi, pilota delle Frecce tricolori.Il Capitano Ghersi, 34 anni… Leggi ...L’Aeronautica militare ha espresso “cordoglio” per la morte del capitano e reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del Primo maggio a Rivolto (Udine) per ...