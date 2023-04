Francesco da Budapest | Cristo è una porta sempre aperta

(Di domenica 30 aprile 2023) Ladinon viene mai sbattuta in faccia a nessuno.sceglieper una delle più forti, argomentate e toccanti raccomandazioni di essere davvero Chiesa in uscita, quindi di essere tutti “porte aperte”. È una scelta chiara quella compiuta dal papa, felice che in piazza con i cattolici ci siano delegazioni delle altre Chiese, rappresentanti del corpo diplomatico, della comunità ebraica. Un sottolineatura che il papa ha voluto fare subito, e visto che avrebbe presto parlato dicome, attraverso la quale si entra nella sua parola e inevitabilmente subito dopo se ne esce perrla e viverla nel mondo, non è stata certo irrilevante.è una, ...

... non di guerra; un avvenire pieno di culle, non di tombe; un mondo di fratelli, non di muri', l'appello alla pace di Papa nella sua visita a... speciale affidamento a Maria il Regina Caeli pronunciato al termine della Messa nella piazza Kossut Lajos di.

La Messa del Papa a Budapest davanti a 50 mila fedeli: «È triste e fa male vedere porte chiuse a chi è migrante o povero, diamo ai giovani un mondo di fratelli, non di muri» ...Papa Francesco conclude oggi, domenica 30 aprile, il suo viaggio in Ugheria. Durante la messa in Piazza Kossuth Lajos, a Budapest, ha rivolto il suo pensiero ai migranti. “Triste vedere porte chiuse ...