Fotosegnalato in Slovenia e rimandato in Italia | cosa non torna sull' aggressore della stazione di Milano

Fotosegnalato in Slovenia e rimandato in Italia: cosa non torna sull ... ilGiornale.it

Lo scorso febbraio, Fadil Monir è stato trovato in Slovenia senza documenti e fotosegnalato ma rilasciato e, pare, rimandato in Italia, dove ha stuprato una turista ...Nessun documento d’identità, ma una discreta sfilza di alias. In tasca, nemmeno un cellulare. E non risulterebbero utenze a lui intestate. Irregolare in Italia. Non avrebbe precedenti penali, ma le mo ...