FOTO – Lukaku e Lautaro Martinez dialogo in campo ma anche sui social

... 41' st De Vrij); Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (16' st Calhanoglu), Dimarco;, ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %srimanenti Sport Cori e fumogeni, dai festeggiamenti alla ...Il messaggio è corredato da unadelle monache capitanate da suor Lupoli che sventola la ... Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa,. All.Simone Inzaghi però la vince con i cambi e con unritrovato. L'attaccante belga realizza l'... "Image " .

FOTO - Inter nel segno di Lukaku e Lautaro: 3-1 alla Lazio, le immagini da San Siro TUTTO mercato WEB

MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it L'Inter supera in rimonta la Lazio col risultato di 3-1 e si porta a meno due dal secondo posto, in conferenza stampa… Leggi ..."Lautaro e Lukaku sembrano arrivati al top. Lo terrà di conto per la gara col Milan". È questa una delle domande rivolte in conferenza stampa a Simone Inzaghi, ...