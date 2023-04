FOTO In Irpinia continua a crescere l’entusiasmo per il Napoli e i tifosi biancoverdi si “ribellano”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche parte degli irpini erano pronti a far esplodere la gioia per la conquista dello terzo scudetto del. Festeggiamenti rimandati grazie al pari strappato dalla Salernitana allo stadio Maradona, ma tanto non basta per spegnerea tinte biancazzurre che sta scaldando anche inapoletani residenti ine che dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio ad ora di pranzo aveva fatto salirealla stelle Dalle bandiere cheno a sventolare sui balconi, dal capoluogo agli altri comuni della provincia, nel Vallo Lauro, al confine con il napoletano, c’è il ClubVallo Lauro che già da giorni ha tapezzato di colori bianco e azzurro i piccoli comuni, realizzando anche magliette per la festa ...