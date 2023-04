FOTO – Gosens sdrammatizza | «Vittoria aiuta a sopportare il dolore»

(Di domenica 30 aprile 2023) Robinha segnato la rete del 2-1 in Inter-Lazio. Un gol che è costato all’esterno tedesco l’infortunio (vedi articolo). Attraverso un post su Instagram il difensore prova a scherzarci su GOL – Robinè stato uno dei protagonisti della vittoriosa rimonta dell’Inter sulla Lazio. L’esterno tedesco ha siglato in spaccata volante la rete del 2-1: un movimento che gli è costato la lussazione della spalla ed ha costretto l’ex Atalanta ad uscire dal campo. Attraverso un post pubblicato su Instagram l’esterno prova are: «Fortunatamente, con questafondamentale, ilpuò essere sopportato molto meglio!». Di seguito il post di. Fonte: Robin– Instagram Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

