FOTO – Ecco la ?nuova? maglia dell’Inter | Digitalbits sparito!

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Tra poco l’Inter scenderà in campo per affrontare la Lazio nello scontro diretto fondamentale per la corsa alla Champions League. Il club nerazzurro ha pubblicato su Facebook ledella ?. NOVITÀ – Finalmente l’Inter si è liberata dalla suadi. L’inadempienza contrattuale della società di cryptovalute ha portato il club nerazzurro ad abbandonare lo sponsor. Oggi si scenderà per la prima volta con la ?? divisa. La squadra di Simone Inzaghi utilizzerà i colori nerazzurri, sono state pubblicate su Facebook le. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...