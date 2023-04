FOTO – Darmian incita l’Inter | «Con il cuore e con la testa»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Matteosta disputando una seconda parte di stagione da grande protagonista. Il calciatore ha pubblicato su Instagram unadella vittoria con la Lazio,ndo i suoi compagni. ORGOGLIO – Matteosta sostituendo nel migliore dei modi Milan Skriniar, ma non si limita a questo. Con la Lazio il giocatore ha iniziato da esterno destro al posto di Denzel Dumfries e non ha fatto rimpiangere il compagno. Il calciatore ha pubblicato su Instagram ladella vittoria fondamentale per la qualificazione in Champions League. Il difensore ha scritto: «Con ile con la» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...