Formula 1 | Gp Azerbaijan | Perez vince | Verstappen secondo Podio anche per Leclerc

... per il pilota della Red Bull si tratta della sesta vittoria in carriera in1, mentre per ... ha detto Leclerc al termine del Gp d'. 'Non sappiamo quanto ci siamo avvicinati, vedendo ...GP- Yuki Tsunoda compie il miracolo, portando inaspettatamente la sua AlphaTauri in zona ... Il campione diE si è preso la piena responsabilità per l'errore. "L'incidente di oggi è ...GP- La McLaren ha conquistato due punti a Baku. La squadra di Woking si è piazzata al nono posto con Lando Norris, dimostrando i continui miglioramenti sulla MCL60, un po' annunciati dal team ...

Formula 1, GP Baku: Perez vince in Azerbaijan, Verstappen 2°, Leclerc 3° Sky Sport

Il GP di F1 dell’Azerbaijan 2023 si è concluso con l’ennesima doppietta Red Bull ma è Perez ad avere vinto, arrivando a sei punti da Verstappen nel campionato ...Nel finale della gara del GP dell’Azerbaijan vinta da Perez la Red Bull ha palesemente violato una regola del Codice Sportivo Internazionale ...