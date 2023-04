Formazioni ufficiali Spal-Perugia | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la trentacinquesima giornata di. Fondamentale scontro salvezza di scena al Mazza, in cui le due squadre si contenderanno tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa. Laè imbattuta da quattro gare e vuole prolungare la striscia positiva, mentre gli umbri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro giornate e sono chiamati a riscattarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 30 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.