Formazioni ufficiali Manchester United-Aston Villa | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Ledi, match valido per la 34esima giornata della. I Red Devils vogliono ripartire dopo il passo falso contro il Tottenham e vanno a caccia dei tre punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions. In visita all’Old Trafford arriva la squadra di Emery, che nelle ultime 10 gare ha collezionato 26 punti (su 30 disponibili) e 0 sconfitte. Appuntamento oggi alle ore 15.00. Queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.