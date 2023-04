Formazioni ufficiali Liverpool-Tottenham | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la trentaquattresima giornata di. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica ma stanno attraversando momenti diametralmente opposti. I Reds hanno infatti vinto le ultime tre gare, mentre gli Spurs sono stati sconfitti da Newcastle e Bournemouth per poi agguantare un rimonta un pareggio contro lo United. Match fondamentale dunque per le ambizioni europee dei due club, che non possono più sbagliare. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 30 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: ...