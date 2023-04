Formazioni ufficiali Inter-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 30 aprile 2023), ledei duein vista del match in programma alle ore 12.30 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 12.30.(3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.(4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 Romagnoli, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Inter - Lazio,e dove vederla in TVIn programma domenica 30 aprile alle 12.30, Inter - Lazio sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) ...Commenta per primo Inter (3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Lazrio (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, ...Di seguito ledi Simone Inzaghi e Maurizio Sarri che si sfideranno alle ore 12,30.Inter Lazio INTER: Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, ...

A San Siro si disputa Inter-Lazio. Partita chiave per la zona Champions, soprattutto per i nerazzurri scivolati al settimo posto.Queste le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, lunch match della 32 esima giornata di Serie A, in programma a San Siro a partire dalle 12:30: NTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, ...