Formazioni ufficiali Cremonese-Verona | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle 15:00 andrà in scena la 32esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco leDi seguito ledidi Serie A.(4-3-1-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, Meité; Galdames; Okereke, Ciofani. All: Ballardini.(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni.

Commenta per primo Di seguito, ecco ledi Cremonese - Verona, incontro valido per la 32ª giornata di Serie A. CREMONESE (4 - 3 - 1 - 2) : Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, Meité;...Alle 15:00 andrà in scena la 32esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo - Empoli. Ecco leDi seguito ledi Sassuolo - Empoli di Serie A. Sassuolo (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Marchizza; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Bajrami, ...Commenta per primo Di seguito, ecco le sceltedi Dionisi e Zanetti per Sassuolo - Empoli, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Lopez, Harroui; ...

FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-2-3-1): Giuliani, Thrige, Nouwen, Fusetti, Bergamaschi; Adami, Dubcova, Grimshaw, Vigilucci, Piemonte, Dompig All. Ganz ...14.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Abankwah, Centis, Castagnaviz, Ulineia, Iob, Semedo, Zunec, Abdalla, Pejicic. A disposizione: Mosca, Scaramelli, Pafundi, ...