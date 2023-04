Formazioni ufficiali Bologna-Juventus | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle 20.45 andrà in scena la sfida valida per la 32esima giornata di campionato tra. LeEcco ledi, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A.(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumu, Kyriakopoulos; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Thiago Motta.(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic. All. Allegri.

Il noto giornalista è infatti intervenuto in diretta televisiva successivamente a quanto accaduto durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, nella quale il tecnico ...Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus, partita valida per il 32° turno di Serie A: Milik dal 1' sfida Orsolini ...