Football americano | IFL 2023 | vincono Panthers | Skorpions e Rhinos con una grande rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Si sono giocati i match della ottava settimana della IFL – ItalianLeague, con la corsa verso i play-off che si fa sempre più serrata. Nel weekend abbiamo visto la clamorosadeicontro i Warriors, quindi glipassano in casa dei Ducks, mentre idominano contro i Frogs.Milano – WARRIORS Emilia 19-18: dopo un primo quarto chiuso sullo 0-0, i Warriors iniziano a mettere a referto punti. Nel secondo quarto vanno a segno con Shelton con una corsa in meta da una yard, ma l’extra point non va a segno. Dal 6-0 si passa al 12-0 del terzo periodo con un’altra corsa di Shelton e una conversione da 2 punti fallita. Con il senno di poi questi errori costeranno a carissimo prezzo, dato che nel quarto quarto i ...