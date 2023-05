First Republic | JP?Morgan acquisirà i 93 | 5 mld di dollari dei depositi e quasi tutte le attività

11.35 Usa, laBank a JPMorgan Salvataggio per laBank, che rappresenta il secondo più grande fallimento bancario nella storia Usa. La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), che ...Terzo grande crac bancario in pochi mesi. LaBank è salva, ma diventa la seconda banca più grande a fallire nello storia americana. È stata sequestrata ed è stato raggiunto un accordo per vendere la banca a JPMorgan Chase & Co, ...La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso dellaBank e ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co. Lo rende noto un comunicato dell'Authority di regolamentazione Usa. ...

Salvataggio per First Republic Bank, l'acquisirà JpMorgan Agenzia ANSA

JPMorgan Chase (NYSE: JPM) today announced it has acquired the substantial majority of assets and assumed the deposits and certain other liabilities of First Republic Bank from the Federal Deposit ...First Republic Bank (NYSE:FRC)’s deposits are to be taken over by JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) following a weekend deal brokered by US banking ...