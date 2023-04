Fiorentina-Sampdoria | le probabili formazioni e dove vederla in tv

...30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 15:00 Cremonese - Verona 15:00 Napoli - Salernitana 15:00 Sassuolo - Empoli 18:0020:45 Bologna - Juventus ...Alle 18.00 il calcio d'inizio di. Alle 20.00 la conduzione passerà a Nico Forletta e ci collegheremo con Massimo Barchiesi e Beppe Dossena per la presentazione della partita ...Alle 18 va in scena. In settimana la squadra di Italiano si é qualificata per la finale di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Contro la Cremonese, al "Franchi" ha ...

Fiorentina-Sampdoria, i convocati viola: out Bonaventura Fantacalcio ®

Domenica 30 aprile andrà in scena Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la 32ª giornata della Serie A 2022/23. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dell'Artemio Franchi. Fiorentina-SampdoriaConten ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo aver centrato la finale di Coppa Italia lo scorso giovedì, quest'oggi, scenderà nuovamente in campo. Appuntamento presso lo Stadio ...