Fiorentina-Sampdoria | le formazioni ufficiali

(Di domenica 30 aprile 2023) Nel match delle ore 18 della 32ª giornata di Serie A ladi Vincenzo Italiano ospita ladi Stankovic. Di seguito ledi. I padroni di casa hanno ormai poco da chiedere al campionato, dato che nelle ultime settimane lo svantaggio sul settimo posto ha superato la doppia cifra. La, infatti, è reduce da appena due punti conquistati nelle ultime tre partite in Serie A, e dalla rimonta subita nell’ultimo turno contro il Monza dopo l’iniziale vantaggio di due reti. Rispetto alla gara pareggiata contro la Cremonese in settimana, valsa l’accesso alla finale di Coppa Italia, Italiano ne cambia ben 6: in attacco gioca Jovic e non Cabral, supportato da Sottil, Castrovilli e Gonzalez; c’è Duncan con Amrabat a ...

Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

La partita tra Fiorentina e Sampdoria, valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca oggi, domenica 30 aprile, all’Artemio Franchi di Firenze alle ore 18.Questa sera alle ore 18 la Fiorentina affronterà la Sampdoria, ultima in classifica e con le speranze salvezza che diminuiscono di giornata in giornata. La squadra Viola invece, dopo ...