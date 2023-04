Fiorentina-Sampdoria | il retroscena | quando Stankovic | Mihajlovic e Kovacevic stavano per vestire il viola

In programma oggi anche Cremonese - Verona, Sassuolo - Empoli,e Bologna - Juventus. Roma - Milan 1 - 1 e Torino - Atalanta 1 - 2 ieri.... le probabili formazioni del match:(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo, Igor, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. All.: Italiano.(3 - 4 - 2 -...Davanti a Ravaglia, per completare la retroguardia a tre, impegnata oggi alle 18 in casa della, si apre una chance per Oikonomou, sinora impiegato con il contagocce e molto probabilmente ...

Oggi alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Sampdoria, trentaduesima giornata di Serie A. I viola, reduci dalla conquista della ...La Fiorentina oggi affronta al Franchi alle 18 la Sampdoria, ultima in classifica. Una gara ricca di insidie per una Viola un po' stanca.