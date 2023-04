Fiorentina-Sampdoria 5-0 | Italiano | “Ora testa fino alla fine”

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la fantastica vittoria arriata in casa per 5-0 contro la, il tecnico dellaVincenzoha così parlato a Dazn: “Una volta sbloccato il risultato ci siamo liberati e nel secondo tempo poi si è vista una grande. In precedenza non riuscivamo a chiudere le partite per mancanza di concretezza, ora tutti i calciatori sono cresciuti e ora mi auguro che la lororimanga la stessaperchè abbiamo ancora partite importanti”. E ancora: “Mi piaciuto come hanno approcciato il secondo tempo, siamo stati bravi ad aggredire la Samp e a fare altri gol. Jovic oggi ha dato una grande risposta, anche se un attaccante vive per il gol è riduttivo perchè oggi ha avuto un atteggiamento fantastico. E’ la risposta ...

attualmente ottava in classifica.sempre a - 10 dalla salvezza e con un piede e mezzo ormai in Serie ...Manita dellaal Franchi contro la, I viola si impongono nettamente 5 - 0 nella gara valida per la 32esima giornata di Serie A e volano a 45 punti, all'ottavo posto della classifica scavalcando ...Commenta per primo5 - 0 Cerofolini 6 : fa buona guardia sul destro di Leris al quarto d'ora. Attento anche sul tiro - cross di Augello, quando disimpegna con l'aiuto di Biraghi. Poi nessun altro ...

Serie A, Fiorentina-Sampdoria 5-0: blucerchiati sempre più ultimi - Sportmediaset Sport Mediaset

Queste le parole a Dazn di Dodò, a segno nel 5-0 della Fiorentina al Franchi contro la Sampdoria. “Italiano mi da’ sempre una parola di forza perche’ io dia sempre il meglio, Sapevo che nei primi sei ...FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina torna al successo in campionato e lo fa con un netto 5-0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35' contro la Sampdoria. Per ...