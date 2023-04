Fiorentina-Sampdoria 5-0 | Dodò | “Volevo segnare il primo gol con questa maglia | giornata magica”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Il gol mi mancava tanto, non segnavo dai tempi dello Shakthar, oggi è una”. Queste le parole a Dazn di, a segno nel 5-0 dellaal Franchi contro la. “Italiano mi da’ sempre una parola di forza perche’ io dia sempre il meglio, Sapevo che nei primi sei mesi non ero stato al mio livello, dopo il Mondiale sono tornato ad essere me stesso e sono soddisfatto. I capelli viola? E’ stata un’idea di Cabral Ieri li ho fatti perche’ sapevo che oggi serviva una partita meravigliosa. Ci aspetta un gran finale di stagione ed oggi siamo tutti felici”. “Ringrazio i tifosi, c’è sempre un grande pubblico in casa e fuori. Siamo concentrati su ogni gara, puntiamo a vincere sia Coppa Italia che Conference League” SportFace.

Manita della Fiorentina al Franchi contro la Sampdoria, I viola si impongono nettamente 5 - 0 nella gara valida per la 32esima giornata di Serie A e volano a 45 punti, all'ottavo posto della classifica scavalcando ...

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina torna al successo in campionato e lo fa con un netto 5-0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35' contro la Sampdoria.