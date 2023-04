Fiorentina-Sampdoria 1-0 LIVE | la decide Castrovilli INTERVALLO

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Artemio Franchi,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Artemio Franchi,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Ecco le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: ...Festa scudetto per il Napoli rimandata in questa 32esima giornata di Serie A ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Nonostante la sconfitta della Lazio per 3 - 1 a San Siro contro l'Inter, la squadra di ...

Fiorentina-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

45' +2' - Dagli sviluppi di un corner, Biraghi pesca Castrovilli al limite dell'area con un lob che il numero 10 impatta perfettamente con un destro al volo: palla che passa sotto ...Infortunio Leris – Durante Fiorentina-Sampdoria, Leris ha rimediato un problema alla spalla e al flessore della gamba. Al suo posto è entrato Djuricic al 33'. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori a ...