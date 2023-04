Fiorentina-Sampdoria 0-0 LIVE | tutto pronto allo stadio Franchi

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaArtemiosi affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Alle 18.00 andrà in scena la sfida di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Cerofolini; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.(3 - 4 - 2 - 1): Ravaglia;...Ecco le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: ...... Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 44, Monza 44, Sassuolo 43,42, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20,...

Fiorentina-Sampdoria, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Alle ore 18 la Fiorentina scenderà in campo contro la Sampdoria nella sfida valida per la 32a giornata di Serie A. La squadra viola è reduce dallo 0-0 contro la Cremonese che ha ...La partita tra Fiorentina e Sampdoria, valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca oggi, domenica 30 aprile, all’Artemio Franchi di Firenze alle ore 18.