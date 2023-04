Fiorentina-Samp oggi | ore 18 | Dazn | viola in poltrona ma con bomba sotto? Stankovic attacca Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di domenica 30 aprile 2023) Torna il campionato e ladeve almeno trovare stabile collocazione nella parte sinistra della classifica. Arriva al Franchi ladoria (, ore 18, diretta Dzn), fanalino di coda che cerca punti per una speranza ormai ridottissima, ma anche per dare soddisfazione al gruppo di tifosi blucerchiati che la seguirà in questa trasferta