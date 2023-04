Fiorentina | Jovic può andare via

(Di domenica 30 aprile 2023) Solo 4 gol in campionato per una stagione non certo esaltante. Lukariflette su un futuro che può essere lontano dalla:...

... che vedono l'esordio di Cerofolini fra i pali e la riproposizione di Duncan in mezzo e... Per fortuna dellanei dieci minuti finali della frazione iniziale sale in cattedra Castrovilli,...Contro un avversario in grande difficoltà(bisogna sottolinealo)laha ricevuto dei ... Era una occasione dal 1º per tanti, penso a Duncan e a, ma anche per altri calciatori che sono ...... triplica con Duncan e trova la quarta rete con Kouame su splendido invito di. Nel finale di tempo ancora il serbo serve un assist a Terzic per il suo primo goal in viola. video ACF

La Viola dilaga, i blucerchiati alzano bandiera bianca e ora attendono solo la matematica prima di salutare la Serie A. Il verdetto che arriva dal Franchi è ineccepibile e non ammettere repliche: fini ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Fiorentina-Sampdoria 5-0 con le pagelle della partita: il migliore è Gaetano Castrovolli, con quel suo gol spettacolare ...