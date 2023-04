Fiorello? Negli ultimi anni | ciò che nessuno sapeva | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Un successo clamoroso, quello di Viva Rai 2, il programma all'alba di. Già un cult, a cui prende parte anche Luca Tommassini, che cura le scenografie del format. E Tommassini si è sbottonato in un'intervista a Tele Sette, in cui svela aspetti inediti su. "Un mito una persona fantastica. È sempre stato un artista geniale, completo, imprevedibile, maè cresciuto ancora di più maturando artisticamente. Ritrovarlo è stato bellissimo", afferma il coreografo riferendosi a. I due, per inciso, si conoscevano da tempo avendo lavorato in altri programmi. Dunque, su Fabrizio Biggio, che delizia il pubblico con i suoi balli su Viva Rai 2, rivela: "Ho scoperto in lui un bravissimo ballerino". Quindi Tommassini si è speso anche su Lorella Cuccarini, a cui è legatissimo: ...