Finalmente Zapata! Atalanta vittoriosa all’Olimpico di Torino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 aprile 2023) Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Gasperini che battono 1-2 il. Se nelle ultime partite del campionato ciò che più conta è il risultato l’può ritenersi soddisfatta rispetto a questo successo maturato su un campo sempre ostico da superare come l’Olimpico Grande. Sul piano del gioco non pare una Dea da Champions, e molto probabilmente non ci finirà per via di avversarie tecnicamente più forti e attrezzate, ma la lotta rimane serratissima. Dopo il fondamentale successo contro la Roma, Gasperini decide di riconfermare l’assetto ad una punta supportata da centrocampisti offensivi e non esterni. L’aspetto tattico che aveva ben imbrigliato i giallorossi dunque non cambia, a variare è il volto e il nominativo dell’attaccante titolare: Højlund parte dal primo minuto facendo accomodare in panchina Zapata. La ...