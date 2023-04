Fictosessuale | quando ci si innamora di chi non esiste

Leggi su dilei

(Di domenica 30 aprile 2023) L’amore si manifesta attraverso forme sconosciute, spesso anche incomprensibili agli occhi di guarda da fuori. E chi siamo noi per giudicare chi sceglie con coraggio di seguire il cuore? È una cosa, questa, che mi impongo da sempre tutte le volte in cui mi trovo davanti a scelte sentimentali che sono molto lontane dalla mia personale idea di amore. Perché poi la tentazione di puntare il dito verso ciò che non conosciamo e che non consideriamo familiare, diventa sempre forte. “Non giudicare”, ho ripetuto tra me e meguardando il programma televisivo “Io e la mia Ossessione” ho scoperto che da qualche parte nel mondoun uomoto della sua bicicletta e un altro fidanzato con la sua macchina. E non sono gli unici. Ed l’ho fatto ancheho letto la storia di Akihiko Kondo, un uomo giapponese che ...