Festa scudetto | vince l’Inter | fuochi d’artificio a Napoli 

(Di domenica 30 aprile 2023)e lunghi applausi hanno salutato dinanzi allo stadio Maradona dila vittoria delcontro la Lazio. Lungo le strade intorno all’impianto sportivo sono stati accesi fumogeni azzurri al triplice fischio finale da Milano. Esultanza e gioia nel resto della città e in provincia per il 3-1 dei nerazzurri. Il successo è stato accompagnato dai festeggiamenti, tra boati e cori. Ed ora cresce l’attesa per il derby con la Salernitana che avrà inizio alle 15. Con una vittoria, il Napoli sarebbe matematicamente campione d’Italia. Alno dello stadio a Napoli, dove si attendeva il risultato finale, risuonano le note della canzone dedicata a Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

1 /14approfondimento Napoli si prepara alla, ecco il presepe con i giocatori FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Maradona, la maglia della "Mano de Dios" venduta per ...Manca poco alla partita tra Napoli e Salernitana e nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibiledegli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, con la combinazione giusta di risultati in parallelo a Inter - Lazio, per il Napoli verrebbe aritmeticamente ...

A Napoli è Festa scudetto, LA FOTODIRETTA - Primopiano Agenzia ANSA

Biancocelesti avanti con Felipe Anderson, match ribaltato nella ripresa dalla doppietta di Lautaro e dal gol di Gosens L’Inter batte la Lazio per 3-1 in rimonta nel match della 32esima giornata della ...(LaPresse) Sono ormai incontenibili i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, sempre più vicino dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter. Migliaia di tifosi sono già in strada ...