Festa scudetto | Sky pronta ad una domenica no stop da Napoli

La febbre daè già altissima a Napoli, quasi a prescindere dai risultati di Inter - Lazio e della gara con la Salernitana. La gente è scesa per strada in unache coinvolge anche i turisti e non ...Se oggi sarà il giorno del terzodel Napoli, Sky Sport sarà al centro della grande. Piazza del Plebiscito, cuore pulsante della città e primo palcoscenico di una giornata che si annuncia indimenticabile: proprio qui, ...Felipe Anderson porta in vantaggio la squadra di Sarri. Gol annullato all'Inter. Così oggi non ci sarebbeA fine primo tempo la Lazio sta vincendo 1 - 0 in casa dell'Inter ma la partita è apertissima. Questo risultato rimanderebbe ladel Napoli. Primo tempo , per i ...

Festa scudetto a Napoli, dove vederla in diretta e in streaming Fanpage.it

Per il Napoli e Napoli questa potrebbe essere una giornata storica: quella del terzo scudetto partenopeo. Tutto dipenderà da Inter-Lazio: in caso di vittoria nerazzurra o di pareggio, Spalletti avrebb ...La città si prepara per la festa, nell'attesa - sempre più spasmodica - della partita delle 15, in casa, allo Stadio Maradona, tra Napoli e Salernitana.