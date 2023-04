Festa scudetto rimandata e maxi ordinanza | Assoutenti attacca il Comune | “Disagi agli utenti | vanno rimborsati”

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaa Napoli è, e ilanticipa la conclusione della “zona rossa”, dalle 4 del mattino alle 19 di stasera. Ma partono anche le prime polemiche sul provvedimento. “Ci domandiamo – dice Antonio Di Gennaro, delegato provinciale per la mobilità diCampania – in base a quali certezze si sia quest’oggi, a Napoli, provveduto a creare una estesa ZTL limitando pure la circolazione dei bus”. Insomma, l’associazionele scelte delle pubbliche autorità, adottate sul mero – ed opinabile – calcolo probabilistico. Certo, meglio prevenire che curare. Ma anche prima di conoscere l’esito di Napoli-Salernitana, c’era chi storceva il naso, per l’imponente dispositivo di sicurezza. “Un evento sportivo, senza ...

Il risultato del derby campano non esaudisce i desideri di miglia di persone che si sono riversate comunque in strada, accendendo fumogeni azzurri e intonando cori...per lo. Piazza Plebiscito e Piazza Trieste e Trento erano già gremite da ore e tante persone si erano riversate lungo via Toledo dal mattino per raggiungere uno dei centri della...per il Napoli rimandata in questa 32esima giornata di Serie A ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Nonostante la sconfitta della Lazio per 3 - 1 a San Siro contro l'Inter, la squadra di ...

Cronaca 30 Aprile 2023 Fonte: Mediaset Napoli-Salernitana finisce 1-1. Al gol di Oliveira al 17' della ripresa risponde con una prodezza Boulaye Dia al 39' Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Sal ...È lui l'autore del gol che all'84° ha portato la partita in pareggio e ha rimandato la festa scudetto degli Azzurri ...