Festa scudetto | migliaia di tifosi già davanti al ' Maradona'

(Di domenica 30 aprile 2023)didel Napoli sono già arrivati all'esterno dello stadio, che alle ore 12 aprirà i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana. Idel Napoli sono pronti per ...

Napoli, i curiosi preparativi per laTutto pronto per la. A Napoli non si pensa ad altro: manca veramente poco al momento della verità e i tifosi hanno già attrezzato la città per festeggiare il terzo ...... sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare per Osimehn e compagni e dare il via alla. La zona antistante l'impianto è già controllata dalla polizia e la circolazione ...... tra striscioni e bandiere azzurre esposte ormai da più di un mese nelle strade di tutti i quartieri, e qualche "new entry" come l'enormetricolore comparso nella notte tra le torri di Porta ...

Festa scudetto, “Vinciamo e andiamo in strada”: la parola d’ordine della Tribuna Vip La Repubblica

Manca poco alla partita tra Napoli e Salernitana e nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibile festa Scudetto degli azzurri. Nel caso in cui la squadra di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...