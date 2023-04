Festa scudetto | Martinenghi firma maglie e bandiere del Napoli 

(Di domenica 30 aprile 2023) Gli è stato chiesto di apporre il proprio autografo su alcuni vessilli del Napoli. E, nonostante sia tifoso dell’Inter, non si è sottratto all’affetto del pubblico partenopeo. Il protagonista è Nicolò, due medaglie d’oro ai mondiali di Budapest 2022 e due bronzi alle Olimpiadi di Tokyo.è una delle star della sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna di nuoto in corso alla piscina Scandone, poco distante dallo stadio Maradona, dove oggi il Napoli potrebbe festeggiare il terzodella sua storia. E l’eco dell’annunciataè arrivato anche all’interno della piscina, dove si vedonotra i presenti in tribuna. Alcuni ne hanno dunque approfittato per rendere ‘unico’ il loro cimelio azzurro, ...

1 /14approfondimento Napoli si prepara alla, ecco il presepe con i giocatori FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Maradona, la maglia della "Mano de Dios" venduta per ...Manca poco alla partita tra Napoli e Salernitana e nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibiledegli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, con la combinazione giusta di risultati in parallelo a Inter - Lazio, per il Napoli verrebbe aritmeticamente ...

Biancocelesti avanti con Felipe Anderson, match ribaltato nella ripresa dalla doppietta di Lautaro e dal gol di Gosens L’Inter batte la Lazio per 3-1 in rimonta nel match della 32esima giornata della ...(LaPresse) Sono ormai incontenibili i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, sempre più vicino dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter. Migliaia di tifosi sono già in strada ...