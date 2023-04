Festa scudetto | cori in centro a Napoli | bandiere e botti

(Di domenica 30 aprile 2023) Centinaia di tifosi si sono radunati in via Toledo, neldi, cantandoe sventolando. Tra gli slogan, incitamenti alla squadra, ai giocatori più amati dagli azzurri e a Diego Armando Maradona. Non mancano icontro la nemica Juventus. In diverse zone della città, poi, si ode l’esplosione di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

1 /14approfondimento Napoli si prepara alla, ecco il presepe con i giocatori FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Maradona, la maglia della "Mano de Dios" venduta per ...Manca poco alla partita tra Napoli e Salernitana e nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibiledegli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, con la combinazione giusta di risultati in parallelo a Inter - Lazio, per il Napoli verrebbe aritmeticamente ...

A Napoli è Festa scudetto, LA FOTODIRETTA - Primopiano Agenzia ANSA

Biancocelesti avanti con Felipe Anderson, match ribaltato nella ripresa dalla doppietta di Lautaro e dal gol di Gosens L’Inter batte la Lazio per 3-1 in rimonta nel match della 32esima giornata della ...(LaPresse) Sono ormai incontenibili i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, sempre più vicino dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter. Migliaia di tifosi sono già in strada ...