Festa rimandata ma al Maradona il tifo è stato incredibile VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Laper lo scudetto èperché il Napoli ha conquisolo un pari alcontro la Salernitana, ma durante tutto il match isi non hanno mai abbandonato la squadra e hanno continuato a supportare i calciatori in campo esortandoli con cori da togliere il fiato. Partono i cori al gol dell’Inter sulla Lazio Grandissimo entusiasmo in curva B al gol di Olivera L'articolo ilNapolista.

NAPOLI "per il Napoli, che pareggia per 1 - 1 in casa con la Salernitana senza riuscire a conquistare i tre punti che gli sarebbero aritmeticamente valsi il terzo scudetto della storia. La ...Napoli,scudetto: Dia allo scadere gela il MaradonaAnzi, per le vie della città i residenti sono tutti convinti: 'Laè solo' Nella notte, tra le due torri di Porta Capuana , uno dei varchi di accesso alla città antica, era sbucata un'...

Scudetto Napoli 2023, la festa è rinviata: solo pari con la Salernitana ilmattino.it

Alla fine la Salernitana pareggia e questa benedetta festa viene rimandata. A dire il vero, si è esagerato anche con questa festa, perché non si è tenuto conto che non dipendeva solo da noi, ma soprat ...Prima l'entusiasmo, poi la delusione: viene ripreso dalla Salernitana a pochi minuti dal termine e rimanda la festa.