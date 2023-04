Festa rimandata | alleggerite le misure da ‘zona rossa’ Confermati i bus fino a notte fonda

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoliper il terzo scudetto, si alleggeriscono leda. E’ stata anticipata alle 19 la riapertura dei varchi che impedivano l’accesso ad auto e motocicli in molte zone centrali della città. L’amministrazione comunale ha deciso di non aspettare le 4 di domani per rendere nuovamente transitabili le zone soggette a divieto, così come disposto dalle ordinanze firmate dal sindaco Manfredi. Le corse dei trasporti Anm proseguiranno, invece,allacome previsto. La folla di tifosi e turisti sta lentamente defluendo non solo dalla zona dello stadio Maradona, ma anche dalle piazze e dalle strade del centro dove si erano concentrati nella speranza di festeggiare il terzo Tricolore appuntato sulla ...