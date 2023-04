Festa a Napoli | ragazza colpita in testa | l’intervento della polizia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle ore 15 ha avuto inizio-Salernitana con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfittaLazio contro l’Inter per 3 a 1, si sarebbero potuti laureare Campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. Risultato finale di 1 a 1 con il gol di Mathias Olivera e Boulaye Dia,Scudetto rinviata.durante i festeggiamenti: cosa è successo Nonostante non sia arrivata la vittoria delsulla Salernitana, i tifosi azzurri hanno continuato i festeggiamenti in tutta la città, anche e soprattutto presso il famoso e storico murales di Diego Armando Maradona. Come riportato dai nostri inviati, durante i festeggiamenti però unaè statada un drone in ...