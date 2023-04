Ferrovie del Messico | il romanzo che nessuno avrebbe mai pubblicato | partito da 168 copie | è arrivato a 25mila per ora E al Premio Strega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) C’è un libro che all’inizio era stato distribuito in 168e poi ne ha vendute venticinquemila. Almeno fino a questo momento. Questo libro si chiamadeled è probabilmente il caso editoriale dell’anno. È lungo 828 pagine e lo ha scritto Gian Marco Griffi, piemontese del Monferrato, un 46enne che si autodefinisce “scrittore del lunedì“, perché il lunedì è il giorno libero dal suo lavoro al golf club di Margara. È dunque il lunedì che Griffi ha avuto tempo per scrivere prima Più segreti degli angeli sono i suicidi (Bookabook, 2017), poi Inciampi (Arkadia, 2019) e infine questo librone che l’editore Lillo Garlisi decide di pubblicare con la sua Laurana. Come si fa a vendere un tomo spesso più di sei centrimetri, un parallelepipedo bianco che s’intitoladelma che col ...