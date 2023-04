Ferrari | Leclerc spegne gli entusiasmi | ' Red Bull? Non hanno spinto al massimo'

(Di domenica 30 aprile 2023) BAKU - " Se ci siamo avvicinati alla Red? Ho avuto un feeling migliore , ma penso che loro non abbianoal, quindi non sappiamo quanto ci siamo avvicinati" . Charlesha ...

Ma se la gara è stata tutto sommato tranquilla, a regalare momenti di suspense è stato l'incredibile team raddio fatto ad un certo punto daalla: 'C'è un gatto in pista!', ha detto ...Charlesha parlato così dopo il terzo posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan , valevole per ... dove fin qui erano arrivati due ritiri e una sesta piazza, ma sul distacco delladalla Red ...Sul terzo gradino del podio Charlescon la, buon risultato visto che il pilota francese ha conquistato il suo primo podio stagionale pur non potendosi né difendersi né rispondere agli ...

F1, Gp Baku: Leclerc si arrende solo a Perez: Ferrari seconda nella sprint race Il Fatto Quotidiano

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1: è ancora doppietta Red Bull, sul circuito di Baku va a vincere Sergio Perez davanti al compagno di squadra Max Verstappen, 3° Charles Leclerc ...La Ferrari c’è. Leclerc, dopo la pole position di ieri, valida per il Gp dell’Azerbaigian 2023 di Formula 1, che si svolgerà domenica 30 aprile, e la shootout pole (le qualifiche… Leggi ...