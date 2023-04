Fedez e la spiazzante decisione | Avevo bisogno di cambiare | è successo dopo 10 anni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 30 aprile 2023)confessa una volta e per tutte di aver preso unafrastica: ecco cosa ha deciso di fareben 10Quest'anno non è stato per nulla semplice per Federico, conosciuto da tutti come. Il marito di Chiara Ferragni, proprio di questi tempi cercava di mettersi in sesto peraver scoperto di avere un terribile tumore al pancreas.tanta fatica ed impegno, non solo è riuscito a mettersi in forma, ma ha anche fatto pace con il suo amico storico, JAx, creando un concerto di beneficenza a Milano il Love Mi che quest'anno verrà replicato proprioil concerto del primo maggio della Rai, al quale, Federico, non è stato anche quest'anno invitato. L'anno continua con non pochi problemi visto che, per sua stessa ammissione ha ...