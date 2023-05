(Di domenica 30 aprile 2023) La solita pagliacciata che è un segno di come l'Italia non abbia mai fatto i conti con il fascismo e tollerato i nostalgici di una dittatura che ha portato solo more e distruzione. Sono stati non più ...

... silenzioso e senza sfoggio di capi simbolici del Ventennio come i Fez, numerosi invece - così come i saluti romani - nell'adunata dello scorso 30 ottobre in cui erano salite acirca un ...Il "29 aprile nero", la data più liturgica nel calendario dell'estrema destra italiana: ormai più di Acca Larentia, più del Giorno del ricordo per le foibe, più del corteo a...ebrei arrivati in fuga dalla Francia 'consegnati alla morte per il servilismo' deie della ... Originaria di Budrio (Bologna), vestì la maglietta nera anell'anniversario della Marcia ...

Fascisti a Predappio per commemorare Mussolini Globalist.it

Un centinaio di fascisti si sono dati appuntamento a Predappio per commemorare - come avviene ogni anno nell'ultima domenica di aprile - la morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile del 1945 ...Sono stati non più di un centinaio, i 'nostalgici del fascismo' che si sono dati appuntamento a Predappio per commemorare - come avviene tradizionalmente ogni anno nell'ultima domenica di aprile - la ...