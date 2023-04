Fascismo | de maria Pd | ' ancora manifestazioni a Predappio | governo dica parole chiare'

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "una volta una manifestazione a, caratterizzata dalla nostalgia per la dittatura fascista. Tutte le forze politiche, anche quelle della attuale maggioranza dino: in una democrazia che si unisce intorno ai valori costituzionali non c'è spazio per il. In Parlamento abbiamo presentato una proposta di legge per contrastare con più efficacia i fenomeni neofascisti. Diventi l'occasione anche per una chiara presa di posizione di tutti i gruppi parlamentari". Così Andrea De, deputato Pd.

L'iniziativa, per volere della dirigenteFrancesca Amendola , si svolgerà presso l'auditorium ... donerà alla scuola 10 volumi di uno degli ultimi suoi lavori 'Ila Decollatura e in ...Almeno per circa 355 giorni all'anno, perché durante gli altri dieci, raggruppati attorno alla data del 25 aprile, gli italiani ritornano alla più classica accusa di, che è loro tanto cara. ...... società e comunicazione politica presso l'Università Lumsa intervistato su Policy Maker da...suoi avversari hanno avuto tutto il tempo per sradicare nel Paese qualsiasi simpatia per il...

Fascismo: de maria (Pd), 'ancora manifestazioni a Predappio ... Il Tirreno

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Ancora una volta una manifestazione a Predappio, caratterizzata dalla nostalgia per la dittatura fascista. Tutte le forze politiche, anche quelle della attuale maggioranza ...L’incipit è il titolo dell’Unità del 25 aprile 2001. Richiama le riflessioni delle donne milanesi svolte in un incontro tra generazioni, sulla via della liberazione femminile, tenutosi a Milano nel no ...